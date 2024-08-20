Украина захотела переговоров после начала операции в Курской области

Politico: Киев хочет переговоров с Москвой в формате «зерновой сделки»

Киев захотел переговоров с Москвой после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает издание, Украина хочет организовать переговоры с Россией в непрямом формате с участием посредников. На решение украинских властей повлияло начало наступления в Курской области с целью улучшить переговорные позиции.

В качестве приоритетного варианта переговоров руководство Украины выбрало формат «зерновой сделки» при посредничестве Турции. «Это план, на который мы нацелены», — заявил близкий к офису Зеленского собеседник издания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о скрытых контактах России и Украины. Он подчеркнул, что заявления о посредничестве Катара и Турции являются слухами.