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13:35, 20 августа 2024Бывший СССР

Украина захотела переговоров после начала операции в Курской области

Politico: Киев хочет переговоров с Москвой в формате «зерновой сделки»

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Киев захотел переговоров с Москвой после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает издание, Украина хочет организовать переговоры с Россией в непрямом формате с участием посредников. На решение украинских властей повлияло начало наступления в Курской области с целью улучшить переговорные позиции.

В качестве приоритетного варианта переговоров руководство Украины выбрало формат «зерновой сделки» при посредничестве Турции. «Это план, на который мы нацелены», — заявил близкий к офису Зеленского собеседник издания.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о скрытых контактах России и Украины. Он подчеркнул, что заявления о посредничестве Катара и Турции являются слухами.

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      Юрий Леонов
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