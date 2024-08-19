Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:02, 19 августа 2024Бывший СССР

Лавров прокомментировал сообщения о скрытых контактах России и Украины

Лавров: сообщения о якобы скрытых контактах России и Украины являются слухами
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Сообщения о якобы скрытых контактах России и Украины при посредничестве Катара являются слухами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Лавров прокомментировал сообщения о якобы переговорах России и Украины по прекращению ударов по энергетическим объектам. Министр заметил что заявления о посредничестве Катара и Турции являются слухами.

По мнению дипломата, такие высказывания являются попыткой продвижения «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. «Все это делается в развитие бюргенштокской конференции», — подчеркнул глава МИД России.

17 августа газета The Washington Post заявила, что наступление ВСУ в Курской области предположительно сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Как утверждается, Россия и Украина собирались направить делегации в Доху в текущем месяце.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше