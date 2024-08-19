Лавров прокомментировал сообщения о скрытых контактах России и Украины

Лавров: сообщения о якобы скрытых контактах России и Украины являются слухами

Сообщения о якобы скрытых контактах России и Украины при посредничестве Катара являются слухами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Лавров прокомментировал сообщения о якобы переговорах России и Украины по прекращению ударов по энергетическим объектам. Министр заметил что заявления о посредничестве Катара и Турции являются слухами.

По мнению дипломата, такие высказывания являются попыткой продвижения «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. «Все это делается в развитие бюргенштокской конференции», — подчеркнул глава МИД России.

17 августа газета The Washington Post заявила, что наступление ВСУ в Курской области предположительно сорвало намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Как утверждается, Россия и Украина собирались направить делегации в Доху в текущем месяце.