Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 17 августа 2024Мир

Атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры России и Украины

WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры РФ и Украины в Катаре
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, предположительно, сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Об этом заявила газета The Washington Post (WP).

По сообщению издания, Россия и Украина собирались направить делегации в Доху в текущем месяце для переговоров по соглашению о прекращении ударов по объектам энергетики. Однако непрямые переговоры, в которых катарцы выступали бы в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

      Кадыров показал видео с рассказом пленного азовца о потерях бригады в Курской области

      ЦИК Белоруссии сообщила о готовности провести выборы президента в любой момент

      Глава одного приграничного района Курской области описал обстановку в регионе

      Атака ВСУ на Курскую область сорвала секретные переговоры России и Украины

      Слабослышащего россиянина осудили по делу о государственной измене

      В метро Москвы решили проблему с гермодверью

      Хирург показал фото бывшей жены Аршавина до и после пластики

      Сработавшую в московском метро гермодверь сняли на видео

      Дрон ВСУ атаковал дорогу рядом с энергоблоками ЗАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше