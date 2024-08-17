WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры РФ и Украины в Катаре

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, предположительно, сорвала намечавшиеся на август секретные переговоры России и Украины в Катаре о частичном прекращении огня. Об этом заявила газета The Washington Post (WP).

По сообщению издания, Россия и Украина собирались направить делегации в Доху в текущем месяце для переговоров по соглашению о прекращении ударов по объектам энергетики. Однако непрямые переговоры, в которых катарцы выступали бы в качестве посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

