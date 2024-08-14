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11:35, 14 августа 2024Бывший СССР

МИД России заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной

Мирошник: атакой на Курскую область Киев поставил паузу в мирных переговорах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Атакой на Курскую область Киев поставил на паузу тему мирных переговоров с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе брифинга, трансляция которого доступна на RuTube.

«Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — подчеркнул он.

Бои в Курской области идут с 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. По его данным, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористическим актом. Перед этим она также призвала мировое сообщество осудить действия Киева.

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      Александр Курбатов
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