Захарова: вторжение ВСУ в Курскую область является террористическим актом

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я категорически против любых других оценок, кроме тех, которые имеют в своем составе определение "террористические". Это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка. Это правда жизни», — объяснила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России ответила Организации Объединенных Наций (ООН) на просьбу предоставить доступ в Курскую область. Дипломат выразила надежду, что это не превратится в перформанс и станет «путем к пробуждению».

7 августа Захарова заявила, что мировое сообщество должно осудить атаку ВСУ на Курскую область. Она подчеркнула, что «кровавые преступления Киева происходят на фоне циничного молчания» Запада.

