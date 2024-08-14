Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 14 августа 2024Бывший СССР

Москва назвала вторжение ВСУ в Курскую область террористическим актом

Захарова: вторжение ВСУ в Курскую область является террористическим актом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я категорически против любых других оценок, кроме тех, которые имеют в своем составе определение "террористические". Это не фигура речи и не просто сухая юридическая формулировка. Это правда жизни», — объяснила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России ответила Организации Объединенных Наций (ООН) на просьбу предоставить доступ в Курскую область. Дипломат выразила надежду, что это не превратится в перформанс и станет «путем к пробуждению».

7 августа Захарова заявила, что мировое сообщество должно осудить атаку ВСУ на Курскую область. Она подчеркнула, что «кровавые преступления Киева происходят на фоне циничного молчания» Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Российский губернатор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился

      Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном боди

      Соратник Кадырова доложил об обстановке в Судже

      Расправившегося с бизнесменом и скрывавшегося от полиции 20 лет россиянина поймали

      «Глаза в пол». Российский спортсмен рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

      Силуанов назвал помощника России в борьбе с недружественными странами

      В ЕС захотели бороться с Илоном Маском

      На Западе раскрыли опасения США относительно ядерного кризиса

      Китай признал разрушение ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше