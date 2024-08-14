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08:57, 14 августа 2024Мир

Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

Захарова выразила надежду, что интерес ООН к Курской области — не перформанс
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу Организации Объединенных Наций (ООН) предоставить ей доступ в Курскую область. Об этом она высказалась в эфире радио «Спутник».

Захарова выразила надежду, что просьба ООН о доступе в Курскую область не превратится в перформанс.

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«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — отметила она.

Дипломат призвала ООН обратить внимание на то, что события в Курской области являются не нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины. По ее словам, нельзя подменять эти понятия.

Накануне управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани уточнила, что организация хочет проверить данные о нарушениях в регионе со стороны ВСУ.

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      Марина Совина
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