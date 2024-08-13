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19:41, 13 августа 2024Мир

ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

ООН попросила РФ дать доступ в Курскую область для оценки вторжения ВСУ
Равина Шамдассани

Равина Шамдассани. Фото: Fatih Erel / Anadolu Agency / Getty Images

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

Мы пытаемся собрать всю информацию о вылазке ВСУ в Курской области, но без посещения самого региона это очень сложно сделать. Управление запросило у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся

Равина Шамдассаниофициальный представитель УВКПЧ

По словам Шамдассани, организация намерена проверить информацию о нарушениях в регионе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Mayor of Kursk Igor Kutsak via Telegram / Reuters

Россия призвала ООН осудить наступление ВСУ в Курской области

11 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с обращением к верховному комиссару ООН по правам человека, призвав организацию осудить терроризм украинской стороны в отношении мирного населения Курской области.

В результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей

Татьяна Москвальковауполномоченный по правам человека в России

Российский омбудсмен сообщила, что уполномоченные по правам человека в регионе совместно с органами власти Курской области работают в пунктах временного размещения, куда эвакуируют местных жителей. Москалькова отметила, что в данный момент организуется масштабный сбор гуманитарной помощи для пострадавших в ходе атак ВСУ.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ выразила надежду, что переданная ООН информация о текущих событиях в российском регионе найдет свое отражение в докладе УВКПЧ, который заслушают в сентябре этого года.

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В Москве не исключили, что ООН предоставят доступ к атакованному ВСУ региону

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недавнюю просьбу представителей ООН о предоставлении организации доступа в Курскую область на фоне вторжения в регион ВСУ.

Чиновник не исключил, что Москва действительно согласится на это.

Фото: Mayor of Kursk Igor Kutsak via Telegram / Reuters

«Если здесь не будет никаких провокаций и комиссары ООН отнесутся объективно к информации, которую они могут там получить, то, очевидно, да», — высказал свою точку зрения Чепа.

Он добавил, что в случае, если представители миссии организации увидят все разрушения своими глазами, они сделают правильные и объективные выводы о происходящем в регионе и действиях украинских властей.

Белоруссия также обратилась в председателю Совета Безопасности ООН из-за присутствия ВСУ на своих территориях. Минск направил обращение в несколько международных организаций после инцидента с украинскими дронами в воздушном пространстве республики.

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      Наталья Анисеева
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