Минск обратился в международные организации из-за дронов ВСУ на территории Белоруссии

Минск обратился в ООН и ОБСЕ из-за дронов ВСУ на территории Белоруссии

Минск обратился в международные организации из-за инцидента с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел республики.

«Белорусская сторона направила обращение председателю Совета Безопасности ООН, в котором привлекла внимание к необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Беларуси в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона», — сообщили в ведомстве.

В Белоруссии допустили созыв внеочередного заседания Совбеза ООН в случае повтора подобных провокаций. Кроме того, Минск довел свою позицию до генерального секретаря, председательства, государств-участников и стран-партнеров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), уточнили в МИД Белоруссии.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что над республикой были уничтожены около десяти ударных беспилотников ВСУ. Силы ВВС и ПВО страны были переведены в режим повышенной боевой готовности.