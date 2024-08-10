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11:51, 10 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над территорией Белоруссии и РФ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России. Об этом сообщает госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, 9 августа в 18:10 над Белоруссией могли быть сбиты летевшие с украинской территории ударные беспилотники. «Силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Готовность № 1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — рассказал глава республики.

Ранее Александр Лукашенко призвал жителей страны не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. У Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», подчеркнул политик.

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      Екатерина Подвигина
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