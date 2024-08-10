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00:14, 10 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко обратился к белорусам по поводу возможных боевых действий

Лукашенко: у Белоруссии есть чем ответить тем, кто против нее «натопырится»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей Белоруссии не переживать излишне по поводу возможных боевых действий. У Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться», подчеркнул политик во время поездки в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местным населением, информирует «Пул Первого».

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить», — отметил Лукашенко.

По его словам, украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может». Лукашенко также посоветовал белорусам «жить и работать спокойно».

Кроме того, Александр Лукашенко пообещал, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» проинформирует об этом население страны.

Ранее белорусский лидер заявил, что Вашингтон может использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы развязать третью мировую войну. По его словам, страны Содружества независимых государств (СНГ) должны помнить, что для достижения своих целей в Вашингтоне готовы на организацию государственных переворотов.

Второго августа Лукашенко, комментируя обвинения в воровстве, предложил оппозиции забрать его заграничные деньги.

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      Марина Совина
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