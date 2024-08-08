Лукашенко обвинил США в попытке развязать третью мировую войну

Лукашенко: США используют Ближний Восток для развязывания третьей мировой войны

Вашингтон может использовать конфликт на Ближнем Востоке, чтобы развязать третью мировую войну. В попытке начать новый планетарный конфликт США обвинил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Им [США] для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) должны помнить, что для достижения своих целей в Вашингтоне готовы на организацию государственных переворотов.

Ранее Лукашенко предостерег страны СНГ от разрыва связей с Россией из-за санкций. По его словам, члены Содружества нужны лишь друг другу и поэтому государствам надо держаться вместе.