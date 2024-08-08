Лукашенко предостерег страны СНГ от разрыва связей с Россией из-за санкций

Лукашенко: СНГ нельзя отказываться от сотрудничества с Россией из-за санкций

Странам Содружества независимых государств (СНГ) нельзя отказываться от сотрудничества с Россией из-за наложенных на Москву санкций, ведь благополучие государств организации зависит друг от друга. От разрыва связей с Москвой предостерег страны СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее. Ищем свою выгоду. Не делайте этого», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что страны СНГ нужны лишь друг другу и поэтому государствам надо держаться вместе.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов обсудил с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым планы подписания договора о безопасности. Кроме того, российского представителя уведомили об участии Минска в Восточном экономическом форуме.