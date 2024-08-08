Посол России обсудил с главой МИД Белоруссии договор о безопасности

Посол России Грызлов обсудил с главой МИД Белоруссии договор о безопасности

Посол России в Минске Борис Грызлов обсудил с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым планы подписания договора о безопасности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского дипломатического ведомства.

«Особое внимание в ходе беседы уделено тематике, связанной с подготовкой к подписанию в текущем году проекта российско-белорусского договора о гарантиях безопасности», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что посол России был проинформирован о планах Минска принять участие в Восточном экономическом форуме.

Ранее в России прошел второй этап учений нестратегических ядерных сил. Тогда российские военные совместно с белорусскими коллегами отработали вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.