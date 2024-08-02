Лукашенко предложил забрать его заграничные деньги

Президент Белоруссии предложил оппозиции забрать его заграничные деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения в воровстве, предложил оппозиции забрать его заграничные деньги, передает «БелТА».

«Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите. (...) Видят, не проходит — брать нечего», — рассказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Прудок.

Белорусский лидер добавил, что денежные средства невозможно в современном мире спрятать от чужих глаз, а мать учила его принципиально не брать чужого.

Ранее Лукашенко в шутку пожаловался на то, что ему не повышают зарплату. Он участвовал в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.