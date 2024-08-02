Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 2 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко предложил забрать его заграничные деньги

Президент Белоруссии предложил оппозиции забрать его заграничные деньги

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обвинения в воровстве, предложил оппозиции забрать его заграничные деньги, передает «БелТА».

«Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите. (...) Видят, не проходит — брать нечего», — рассказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Прудок.

Белорусский лидер добавил, что денежные средства невозможно в современном мире спрятать от чужих глаз, а мать учила его принципиально не брать чужого.

Ранее Лукашенко в шутку пожаловался на то, что ему не повышают зарплату. Он участвовал в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл важное для освобождения россиян жесткое требование Путина

      Хорватию назвали ненадежным поставщиком нефти

      Губернатор Севастополя связал удары ВСУ по городу с православными праздниками

      В Кремле оценили роль Лукашенко в обмене заключенными

      Сотрудники охраны президента поприветствовали освобожденного Красикова

      В информационной системе московских судов произошел сбой

      Стало известно об обмене России и Украины телами военнослужащих

      Россиянин избил жену в отеле Сочи из-за недовольного лица и попал на видео

      Совфед одобрил новый закон о передаче данных о россиянах в военкоматы

      В Кремле заявили о готовности рассмотреть заявку Гершковича на интервью с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше