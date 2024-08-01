Лукашенко в шутку пожаловался на низкую зарплату

Лукашенко пожаловался, что ему не повышают зарплату

Президент Белоруссии Александр Лукашенку в шутку пожаловался на то, что ему не повышают зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он участвовал в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — сказал он, награждая ведущего бухгалтера управделами.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера.

Он обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины.