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22:19, 1 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко в шутку пожаловался на низкую зарплату

Лукашенко пожаловался, что ему не повышают зарплату
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенку в шутку пожаловался на то, что ему не повышают зарплату. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он участвовал в церемонии вручения государственных наград работникам предприятий и организаций системы управления делами президента.

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — сказал он, награждая ведущего бухгалтера управделами.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании приговоренного к казни в Белоруссии немца Рико Кригера.

Он обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса за съемку на телефон пусковых установок «Искандер» и другой техники на территории одной из белорусских воинских частей по заданию Службы безопасности Украины.

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      Сергей Грехов
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