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11:28, 2 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии воевать

Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Он также сказал, что война — это всегда плохо. При этом он подчеркнул, что в случае необходимости Белоруссия готова за себя постоять.

Ранее Лукашенко заявил о нежелании Польши и Литвы решать проблемы дипломатией. По его словам, Белоруссия не хочет воевать, но пока в отношениях с Литвой и Польшей нет взаимности, страна будет «держать ухо востро» на северо-западном и западном направлениях.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит заниматься укреплением армии, в том числе с учетом опыта боевых действий. По его словам, чтобы не дать втянуть себя в военный конфликт, Минск делает все возможное, включая размещение ядерного оружия.

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      Илья Таксюр
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