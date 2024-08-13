В России отреагировали на просьбу ООН о доступе в Курскую область из-за вылазки ВСУ

Депутат Чепа не исключил возможность доступа ООН в Курскую область

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на просьбу Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область на фоне вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. В разговоре с «Лентой.ру» депутат не исключил подобную возможность.

Ранее УВКПЧ запросило у России доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях со стороны ВСУ.

«Если здесь не будет никаких провокаций, и комиссары ООН отнесутся объективно к информации, которую они могут там получить, то, очевидно, да. (...) Со стороны России мы, конечно, сможем это предоставить, они могут увидеть те разрушения, которые были, и сделать соответствующие выводы», — прокомментировал Чепа возможность организации доступа представителей ООН к Курской области.

11 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область.

Также 9 августа постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что молчание УВКПЧ по поводу атаки ВСУ на Курскую область «позорно». По его словам, такая реакция является очередным свидетельством «предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан».

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем украинских сил в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, глубина проникновения Украины на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.