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19:24, 9 августа 2024Мир

Россия назвала позором молчание руководства ООН по поводу вторжения ВСУ в Курскую область

Постпред РФ Гатилов: молчание руководства ООН по поводу вторжения ВСУ позорно

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom

Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека по поводу вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область позорно, заявил постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии при Всемирной организации в Женеве.

«Однако вот уже многодневное "гробовое молчание" со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, его главы Фолькера Тюрка, а также спецпроцедур Совета ООН по правам человека — абсолютный позор», — подчеркнул постпред.

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По словам Гатилова, такая реакция руководства Всемирной организации является очередным свидетельством «предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан».

Ранее сообщалось, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека готовит обращение в международные органы и институты с требованием осудить действия Украины в Курской области как террористические.

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