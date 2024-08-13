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13:21, 13 августа 2024Мир

ООН попросила Россию о доступе в Курскую область из-за вылазки ВСУ

Верховный комиссар ООН попросил Россию о доступе в Курскую область из-за ВСУ

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани, сообщает РИА Новости.

«Мы пытаемся собрать всю информацию о вылазке ВСУ в Курской области, но без посещения самого региона это очень сложно сделать. Управление запросило у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся», — отметили в ведомстве.

11 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атаками на Курскую область.

Также 9 августа постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что молчание УВКПЧ по поводу атаки ВСУ на Курскую область «позорно». По его словам, такая реакция является очередным свидетельством «предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан».

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      Дарья Устьянцева
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