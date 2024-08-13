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13:49, 13 августа 2024Россия

Бойцов ВСУ взяли в плен в Курской области. Они обратились к российским солдатам, стоя на коленях

Стоящие на коленях в Курской области бойцы ВСУ обратились к командиру ВС РФ

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшие на территорию Курской области, обратились к российским солдатам, стоя на коленях.

На опубликованном Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видео трое солдат ВСУ обращаются по команде к взявшему их в плен подразделению Вооруженных сил (ВС) России. «Спасибо, что гарно дали нам [прикурить]», — проговорили военные хором.

Российские бойцы-черноморцы успешно пресекли попытку ВСУ совершить прорыв в регионе. Было подтверждено, что противника удалось оперативно разбить.

Кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Кадры штурма позиции боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области . Кадр: Минобороны России

Командир «Ахмата» Алаудинов подтвердил взятие под контроль обстановки под Курском

Командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что обстановка под Курском полностью контролируется ВС России.

Надо отметить, что сегодня (…) обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Военный отметил, что в операции на территории Курской области противник задействовал большое количество иностранных наемников. Алаудинов предположил, что наступлением ВСУ в регионе руководили военные США.

«В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — заметил военный.

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Силы ВСУ для боев в Курской области почти исчерпаны

Ресурсы армии Украины для продолжения наступления в Курской области почти закончились. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что недавно прибывшие в регион российские резервы взяли под свой контроль всю тыловую оперативную зону подвоза боеприпасов для украинских военных. Помимо этого, ВС России оперативно уничтожают эшелоны, продвигающиеся к региону для помощи украинской армии.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«ВСУ ведут сегодня не наступательные действия, а рейдовые — разрушают инфраструктуру, устраивают убой скота, полностью нарушают все коммуникации», — сообщил эксперт. Он подчеркнул, что в скором времени это закончится, так как силы Украины почти на исходе. Матвийчук сделал акцент на том, что в ближайшее время все территории Курской области будут освобождены.

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ терпят большие потери в Курской области. Он сообщил, что за последние пару дней Украина потеряла большое количество личного состава, а также 45 единиц техники.

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      Наталья Анисеева
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