ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

Смирнов: ВСУ контролируют 28 населенных пунктов под Курском

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным днем в понедельник, 12 августа, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов в приграничном регионе. Судьба двух тысяч человек, оставшихся на этих территориях, сейчас неизвестна.

Он указал, что на данный момент глубина проникновения украинской армии на российскую территорию составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Всего была эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, ожидают эвакуации еще 180 тысяч человек.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С начала атаки ВСУ на приграничный регион жертвами стали 12 человек

На совещании Смирнов также уточнил, что всего с начала прорыва российской границы в Курской области не выжили 12 человек. Более 120 человек, в числе которых 10 детей, получили ранения.

По данным чиновника, ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе региона. «[Бригада] попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД (районный отдел внутренних дел — прим. "Ленты.ру"), все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — рассказал Смирнов.

Он также предупредил, что украинские военнослужащие могут использовать российские документы и украденную у россиян одежду. Чтобы быть незаметными, они передвигаются на российских автомобилях.

В Курской области выкопали десятки километров противотанкового рва

Для защиты от прохождения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области выкопали 40 из 46 километров противотанкового рва. Кроме того, специалисты приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.

Известно также, что проникшие в РФ диверсанты занимаются мародерством, воруя как из домов местных жителей, так и из магазинов, из-за чего патрулирование в регионе было усилено.

Врио губернатора также сообщил о начале строительства 90 взводно-опорных пунктов в регионе по заданию Минобороны. «Туда привлекается 350 единиц техники, задействовано до пяти тысяч строителей», — отметил он.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Путин объяснил действия ВСУ стремлением к улучшению переговорных позиций Киева

По словам Путина, Киев своими действиями в приграничье пытается улучшить переговорные позиции в будущем.

Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник при помощи своих западных хозяев — он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, — (…) стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем

Владимир Путин президент России

ВСУ предприняли попытку вторжения в Россию почти неделю назад, 6 августа. Все это время на границе идут бои, Российская армия пытается вытеснить украинских бойцов обратно на их территорию. Помимо Курской области, ВСУ пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Новых провокаций нельзя исключать также и в Брянской области.

На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.