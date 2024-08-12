Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 12 августа 2024Россия

ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

Смирнов: ВСУ контролируют 28 населенных пунктов под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным днем в понедельник, 12 августа, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов в приграничном регионе. Судьба двух тысяч человек, оставшихся на этих территориях, сейчас неизвестна.

Он указал, что на данный момент глубина проникновения украинской армии на российскую территорию составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Всего была эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, ожидают эвакуации еще 180 тысяч человек.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

С начала атаки ВСУ на приграничный регион жертвами стали 12 человек

На совещании Смирнов также уточнил, что всего с начала прорыва российской границы в Курской области не выжили 12 человек. Более 120 человек, в числе которых 10 детей, получили ранения.

По данным чиновника, ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе региона. «[Бригада] попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД (районный отдел внутренних дел — прим. "Ленты.ру"), все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — рассказал Смирнов.

Материалы по теме:
Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена
Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена
11 августа 2024
«У нас тревожное утро». Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Белгородской областью
«У нас тревожное утро». Гладков сообщил об активности ВСУ на границе с Белгородской областью
Сегодня
«Думал, помехи, а там говорили на польском». Пленный рассказал, как ВСУ заходили в Россию. Его поймали в одних трусах
«Думал, помехи, а там говорили на польском». Пленный рассказал, как ВСУ заходили в Россию. Его поймали в одних трусах
Сегодня

Он также предупредил, что украинские военнослужащие могут использовать российские документы и украденную у россиян одежду. Чтобы быть незаметными, они передвигаются на российских автомобилях.

В Курской области выкопали десятки километров противотанкового рва

Для защиты от прохождения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области выкопали 40 из 46 километров противотанкового рва. Кроме того, специалисты приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов.

Известно также, что проникшие в РФ диверсанты занимаются мародерством, воруя как из домов местных жителей, так и из магазинов, из-за чего патрулирование в регионе было усилено.

Врио губернатора также сообщил о начале строительства 90 взводно-опорных пунктов в регионе по заданию Минобороны. «Туда привлекается 350 единиц техники, задействовано до пяти тысяч строителей», — отметил он.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Путин объяснил действия ВСУ стремлением к улучшению переговорных позиций Киева

По словам Путина, Киев своими действиями в приграничье пытается улучшить переговорные позиции в будущем.

Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник при помощи своих западных хозяев — он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, — (…) стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем

Владимир Путинпрезидент России

ВСУ предприняли попытку вторжения в Россию почти неделю назад, 6 августа. Все это время на границе идут бои, Российская армия пытается вытеснить украинских бойцов обратно на их территорию. Помимо Курской области, ВСУ пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. Новых провокаций нельзя исключать также и в Брянской области.

На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

      Мэр Тюмени раскрыл секрет своей прически

      Названы фигуранты дела об атаке ВСУ на Курскую область

      В Харьковской области увеличили длительность комендантского часа

      На Западе заявили о лжи Зеленского насчет атаки на Запорожскую АЭС

      В Молдавии заблокировали сайты российского банка

      ВСУ применили вооружение стран НАТО в Курской области

      Россия поднимет в МАГАТЭ вопрос обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

      Хоакин Феникс написал сценарий к гей-драме и передумал сниматься в ней

      Морские водоросли захотели превратить в бионефть в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше