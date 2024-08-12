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15:12, 12 августа 2024Силовые структуры

«Думал, помехи, а там говорили на польском». Пленный рассказал, как ВСУ заходили в Россию. Его поймали в одних трусах

Пленный боец ВСУ сообщил об иностранцах среди напавших под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Полторацкий, которого поймали в Беловском районе Курской области с дымовой гранатой и в одних трусах, сообщил об участии иностранцев в нападении на российский регион. Об этом он заявил на допросе, видео которого распространила ФСБ.

Когда пересекали границу с Россией, сначала думал, помехи какие-то в рации. Но потом разбирал речь — там говорили на английском, польском, может даже на французском. Ничего не понимал, в рацию говорил: «Повтори, повтори», а там какая-то белиберда

Руслан Полторацкийпленный военный ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВСУ приказали идти до Курска и Белгорода

Полторацкий сообщил, что при заходе в Курскую область украинское командование отдало приказ военным «захватить побольше территорий». По его словам, Украина собиралась использовать их для обмена во время мирных переговоров с Россией.

«Мы выдвигаемся, наша цель — пройти сначала до Курска. От Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории ваши на наши», — сказал он, добавив, что ВСУ считают атаку на Курскую область «последней надеждой Киева».

Также пленный изложил детали операции по вторжению в российский регион. Он рассказал, что 28 июля их перебазировали в лес возле села Песчаное Курской области, там они пробыли неделю.

[Затем] командир с позывным Стриж собрал нас (...), информацию изложил такую — мы сейчас ждем, пока основные силы подготовятся к нападению на Россию, и ждем. По плану сначала одна бригада заходит с одной стороны, свою задачу выполняет, потом другие бригады заходят, свои задачи выполняют

Руслан Полторацкийпленный военный ВСУ

Пленный рассказал о расстреле мирных жителей и мародерстве в Курской области

Полторацкий сообщил и о мародерстве ВСУ в Курской области: военные выносили из домов все ценное, что могли унести. Кроме того, по его словам, им приказали стрелять по мирным жителям российского региона в случае сопротивления.

Военный отметил, что командир отдельно велел им стрелять мужчинам в ноги и бросать в погреб или подвал, а если те с оружием — то расстреливать.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

С 9 августа в регионе, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

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      Анастасия Яланская
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