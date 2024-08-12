Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 12 августа 2024Россия

ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Смирнов: ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава региона сообщил, что под обстрел украинских войск попала бригада, которая выехала в Беловской район для восстановления энергоснабжения.

«[Бригада] попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД (районный отдел внутренних дел — прим. «Ленты.ру»), все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — рассказал он.

По словам Смирнова, украинские военнослужащие контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. По его данным, глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.

Губернатор доложил главе государства, что в регионе сейчас складывается сложная обстановка. Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил действия Киева в Курской области

      Бывший замглавы российского города получил десять лет за многомиллионные взятки

      Россиянка нашла «зуб Дьявола» в лесу

      В Молдавии прекратили работу поставлявших авиазапчасти в Россию компаний

      Ганчев рассказал о тактике ВСУ на харьковском направлении

      Мораторий на выплату кредитов введут в приграничных регионах

      Уборщица турецкого отеля выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор

      Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024

      Белорусские военные вылетели в Россию на учения ВВС и ПВО

      Российский стример получил несколько миллионов рублей от подписчика и купил BMW

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше