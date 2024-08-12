ВСУ применили химическое оружие в Курской области

Смирнов: ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава региона сообщил, что под обстрел украинских войск попала бригада, которая выехала в Беловской район для восстановления энергоснабжения.

«[Бригада] попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД (районный отдел внутренних дел — прим. «Ленты.ру»), все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — рассказал он.

По словам Смирнова, украинские военнослужащие контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. По его данным, глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров.

Губернатор доложил главе государства, что в регионе сейчас складывается сложная обстановка. Из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.