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15:25, 12 августа 2024Россия

В Курской области выкопали десятки километров противотанкового рва для защиты от ВСУ

В Курской области выкопали 40 километров противотанкового рва для защиты от ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курской области выкопали десятки километров противотанкового рва для защиты от Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Речь идет о 40 километрах из 46-ти запланированных. Сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничье, передает ТАСС.

«Выкопали 40 км противотанкового рва из запланированных 46, работу заканчиваем», — отметил Смирнов.

В российском регионе также приступили к размещению 40 контрольно-пропускных постов. Кроме того, в регионе усилят патрули для защиты от украинских мародеров.

Смирнов также сообщил о начале строительства 90 взводно-опорных пунктов в Курской области по заданию Минобороны. «Туда привлекается 350 единиц техники, задействовано до 5 тысяч строителей», — отметил он.

Ранее Смирнов сообщил, что глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов российского региона.

Бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются около недели. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Елена Торубарова
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