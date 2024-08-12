Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 12 августа 2024Россия

В Курской области усилят патрули для защиты от мародеров ВСУ

Смирнов: в Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил о случаях мародерства украинских военных в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ заходят в частные дома и выносят оттуда все, что считают нужным.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь [в регионе] действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование», — сказал Смирнов.

Материалы по теме:
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
10 августа 2024

Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.

Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Президент Владимир Путин заявил, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России — новых провокаций нельзя исключать в Брянской области, уверен глава государства. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил действия Киева в Курской области

      Бывший замглавы российского города получил десять лет за многомиллионные взятки

      Россиянка нашла «зуб Дьявола» в лесу

      В Молдавии прекратили работу поставлявших авиазапчасти в Россию компаний

      Ганчев рассказал о тактике ВСУ на харьковском направлении

      Мораторий на выплату кредитов введут в приграничных регионах

      Уборщица турецкого отеля выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор

      Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024

      Белорусские военные вылетели в Россию на учения ВВС и ПВО

      Российский стример получил несколько миллионов рублей от подписчика и купил BMW

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше