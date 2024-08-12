В Курской области усилят патрули для защиты от мародеров ВСУ

Смирнов: в Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ

Власти Курской области усилят патрули для защиты от мародеров со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил о случаях мародерства украинских военных в Курской области. По его словам, бойцы ВСУ заходят в частные дома и выносят оттуда все, что считают нужным.

«Следим за случаями мародерства. Конечно, есть опасность того, что здесь [в регионе] действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование», — сказал Смирнов.

Бои с ВСУ в Курской области идут почти неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ.

Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области. Президент Владимир Путин заявил, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России — новых провокаций нельзя исключать в Брянской области, уверен глава государства. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.