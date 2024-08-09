Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 9 августа 2024Россия

Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

Военкор Лисицын: ВСУ занимаются мародерством в Гончаровке Курской области

Российские военные зафиксировали мародеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео беспилотника опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Они заходят в каждое помещение частных домов в населенном пункте Гончаровка и выносят от туда все подряд», — завил военкор. Официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины активно занимаются мародерством на подконтрольной им части Херсонской области на правом берегу Днепра. По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, украинские военные выносят из оставленных домов мебель и другие ценности, после чего увозят автомобили. Иногда это происходит на участках, где все еще есть жильцы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

      Ермак разъяснил возможное приглашение России на саммит по Украине

      Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

      Эксперт заявил о снижении веры Запада в восстановление экономики Украины

      Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать супруге

      СМИ сообщили о повреждении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

      В США заявили об отсутствии у Ирана оснований для удара по Израилю

      Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

      Трусики жены толкнули мужчину на преступление

      «Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше