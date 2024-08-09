Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

Военкор Лисицын: ВСУ занимаются мародерством в Гончаровке Курской области

Российские военные зафиксировали мародеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео беспилотника опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Они заходят в каждое помещение частных домов в населенном пункте Гончаровка и выносят от туда все подряд», — завил военкор. Официальных комментариев по данному вопросу не поступало.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины активно занимаются мародерством на подконтрольной им части Херсонской области на правом берегу Днепра. По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, украинские военные выносят из оставленных домов мебель и другие ценности, после чего увозят автомобили. Иногда это происходит на участках, где все еще есть жильцы.