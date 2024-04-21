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08:46, 21 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о мародерстве ВСУ на правом берегу Днепра

Подпольщик Град: ВСУ активно занимаются мародерством на правом берегу Днепра

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно занимаются мародерством на подконтрольной им части Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град в беседе с РИА Новости.

Как стало известно, бойцы ВСУ орудуют в сельской местности. Они выносят из оставленных домов мебель и другие ценности, после чего увозят автомобили. Иногда это происходит на участках, где все еще есть жильцы.

«Разворовывается гуманитарка. Иногда, чтобы скрыть хищения, по складам с гуманитарной помощью ВСУ наносят удары и обвиняют в этом россиян. То есть гуманитарку сначала украли, а потом по месту, где она хранилась, происходит прилет – и ее списывают», — рассказал Град.

Ранее стало известно, что сторонники России в рядах ВСУ снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием натовского производства. Представителям организации сопротивления «Русский Херсон» передали в городе штурмовые винтовки и гранатометы, а также боеприпасы к ним.

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      Евгений Силаев
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