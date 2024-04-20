Стало известно о сторонниках России в рядах ВСУ

Сальдо рассказал о сторонниках России в рядах ВСУ в Херсоне

Сторонники России в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием натовского производства, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как следует из сообщения и приложенного к нему видео, представителям организации сопротивления «Русский Херсон» передали в городе штурмовые винтовки и гранатометы, а также боеприпасы к ним.

По словам главы региона, получившие вооружение бойцы теперь готовы в любой момент выступить в поддержку наступления российских войск и ударить в тыл ВСУ.

Ранее Сальдо поделился информацией о группе украинских военнослужащих, которые переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен. О своих намерениях бойцы предупредили российских солдат, подчеркнул губернатор.