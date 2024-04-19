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10:50, 19 апреля 2024Бывший СССР

Группа украинских военных переплыла Днепр для сдачи в плен

Сальдо: трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фол: Sofiia Gatilova / Reuters

На херсонском направлении группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыла реку, чтобы сдаться в плен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, это произошло 17 апреля. Рано утром в среду трое бойцов ВСУ пересекли Днепр и сдались в плен Вооруженным силам (ВС) РФ. Сальдо уточнил, что о своих намерениях украинские солдаты предупредили российское командование.

«Все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они (сдавшиеся в плен солдаты ВСУ — прим. «Ленты.ру») выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», — добавил Сальдо.

Ранее солдат ВСУ Виктор Федорчук рассказал, как сдался в плен при помощи российского дрона. По словам бойца, он помахал беспилотнику рукой, после чего БПЛА сопроводил его до позиций РФ.

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      Екатерина Грищенко
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