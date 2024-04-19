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10:37, 19 апреля 2024Бывший СССР

Украинский военный помахал российскому беспилотнику и попал в плен

Солдат ВСУ сдался в плен российским военным при помощи беспилотника

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Федорчук сдался в плен при помощи российского беспилотника, помахав ему рукой. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

«У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить», — приводит слова украинского бойца агентство.

Федорчук отметил, что после встречи беспилотник сопроводил его до позиций российских военных. По его словам, в плену к нему проявили нормальное отношение.

Ранее боец ВСУ Евгений Погребняк рассказал, как сдался в плен после прочтения записки, сброшенной с беспилотника Вооруженных сил России. Он отметил, что дрон довел его до российских позиций, где он добровольно сдался в плен.

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      Александр Курбатов
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