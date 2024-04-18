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09:39, 18 апреля 2024Бывший СССР

Украинский военный сдался после прочтения записки с российского беспилотника

Солдат ВСУ Погребняк прочитал записку с российского беспилотника и сдался в плен

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк сдался в плен после того, как прочитал записку, сброшенную с российского беспилотника. Слова украинского военного приводит Министерство Обороны России.

«Нас наше командование отправило на верную смерть, в лесополосу Урожайного (поселок Урожайное на юге Донецкой народной республики — прим. "Ленты.ру"), там где систематически ведутся обстрелы. (...) Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал, там было написано "солдат ВСУ, сдавайся, мы гарантируем тебе безопасность"», — рассказал он.

По словам Погребняка, его встретил и вывел на российские позиции дрон Вооруженных сил России, после чего он добровольно сдался в плен. Он отметил, что в плену к нему отнеслись хорошо. Пленный также подчеркнул, что украинские военные не хотят воевать.

Ранее пленный солдат ВСУ Мельничук рассказал, что попал к российским военным так как заблудился в зоне боевых действий. Он уточнил, что ему согласились дать проводника, однако тот указал точку на карте и отказался идти вместе с военным.

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      Александр Курбатов
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