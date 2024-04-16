Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:42, 16 апреля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ заблудился и попал в плен к российским военным

Пленный боец ВСУ Мельничук заблудился и попал в плен к российским военным

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Мельничук рассказал, как заблудился, пытаясь найти украинские позиции, и попал в плен к российским военным. Его слова приводит Минобороны России.

По словам военнослужащего, ему приказали отнести две баклажки воды к украинским позициям, но он не знал, где они находятся.

«Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался», — рассказал Мельничук.

По мнению бойца ВСУ, сдаться в плен было «к лучшему», так как воевать он «не хочет и не умеет», а также считает «эту войну бессмысленной». Он также признался, что тоскует по мирными временам и считает, что конфликт нужно прекращать.

13 апреля стало известно о массовой сдаче в плен украинских десантников на авдеевском направлении. В плен сдались девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила в район аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. Туда должны были доставить американские самолеты F-16

      Три украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

      Врач развеяла миф о пользе популярного продукта

      Huawei отменила выпуск флагмана P70

      На берег океана выбросило загадочное существо

      Россиянка нашла посреди дороги грязных и замерзших детей

      ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

      Зеленского уличили в подготовке к эвакуации за границу

      Силовики вычислили призывавшего к истреблению украинцев админа «Утра Дагестана»

      В России предложили поднять зарплаты до уровня МРОТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше