Боец ВСУ заблудился и попал в плен к российским военным

Пленный боец ВСУ Мельничук заблудился и попал в плен к российским военным

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Мельничук рассказал, как заблудился, пытаясь найти украинские позиции, и попал в плен к российским военным. Его слова приводит Минобороны России.

По словам военнослужащего, ему приказали отнести две баклажки воды к украинским позициям, но он не знал, где они находятся.

«Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался», — рассказал Мельничук.

По мнению бойца ВСУ, сдаться в плен было «к лучшему», так как воевать он «не хочет и не умеет», а также считает «эту войну бессмысленной». Он также признался, что тоскует по мирными временам и считает, что конфликт нужно прекращать.

13 апреля стало известно о массовой сдаче в плен украинских десантников на авдеевском направлении. В плен сдались девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.