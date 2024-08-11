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00:09, 12 августа 2024Бывший СССР

Запорожская АЭС попала под удар Украины. Она впервые оказалась серьезно повреждена

Губернатор Балицкий: при обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ произошел пожар
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вечером в воскресенье, 11 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В результате удара украинского дрона вспыхнул пожар на объекте охладительных систем. Предположительно, атаковавший ЗАЭС беспилотник был запущен с территории подконтрольного Киеву города Никополь, расположенного в Днепропетровской области.

Директор по коммуникациям атомной электростанции Евгения Яшина уточнила, что сейчас все шесть блоков не работают и находятся в состоянии «холодный останов». По ее данным, в районе градирни никто не пострадал.

ЗАЭС впервые оказалась столь серьезно повреждена

Как указала Яшина, прежде атомная станция не получала настолько серьезные повреждения. Ситуацию прокомментировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщив, что их уведомили об атаке.

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В организации рассказали, что их эксперты лично слышали звуки взрывов и видели дым на ЗАЭС. МАГАТЭ пообещало позднее ознакомиться с последствиями удара.

Россия обвинила Украину в ядерном терроризме

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме после обстрела ЗАЭС. По ее словам, Киев решил прибегнуть к таким мерам после уничтожения собственной страны и ее народа под руководством коллективного Запада.

Власти Украины также высказались об атаке на атомную электростанцию. Президент страны Владимир Зеленский опубликовал кадры возгорания, отметив, что показатели по радиации в норме. Он также добавил, что «возвращение к нормальности и полной безопасности» возможно только в том случае, если ЗАЭС будет контролировать Киев.

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      Марина Совина
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