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22:55, 11 августа 2024Бывший СССР

На ЗАЭС рассказали о последствиях возгорания на объекте из-за обстрела ВСУ

Яшина: при возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела никто не пострадал
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина рассказала о последствиях возгорания на объекте АЭС из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заявила РИА Новости, что в результате возгорания в районе градирни станции никто не пострадал.

На станции сообщили, что ЗАЭС работает штатно, все шесть блоков не работают и находятся в состоянии «холодный останов».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара украинскими военными произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Позднее в сети появились кадры пожара на объекте атомной электростанции. Их опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что на данный момент показатели по радиации в норме.

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      Маргарита Пименова
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