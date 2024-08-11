На ЗАЭС рассказали о последствиях возгорания на объекте из-за обстрела ВСУ

Яшина: при возгорании на объекте ЗАЭС после обстрела никто не пострадал

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина рассказала о последствиях возгорания на объекте АЭС из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заявила РИА Новости, что в результате возгорания в районе градирни станции никто не пострадал.

На станции сообщили, что ЗАЭС работает штатно, все шесть блоков не работают и находятся в состоянии «холодный останов».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара украинскими военными произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Позднее в сети появились кадры пожара на объекте атомной электростанции. Их опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что на данный момент показатели по радиации в норме.