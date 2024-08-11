Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме в северной части ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили о звуках взрыва и темном дыме в северной части ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о звуках взрыва и дыме в северной части Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом организация написала на своей странице в соцсети X.

«Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером», — говорится в публикации.

В агентстве отметили, что получили уведомление об атаке на объекты охладительной системы атомной электростанции.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за обстрела Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на объекте ЗАЭС. Он добавил, что все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии холодного останова, угрозы парового взрыва и иных последствий нет.