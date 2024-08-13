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12:49, 13 августа 2024Россия

Российский генерал раскрыл руководителей и участников операции ВСУ под Курском

Алаудинов заявил, что операцией ВСУ под Курском руководили военные США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MIC Izvestia / IZ.RU / Reuters

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов раскрыл руководителей и участников операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. По словам российского генерала, операцией ВСУ на курском направлении руководили военные США. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала «Россия-1».

«В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО, то есть они занимались организацией этой работы. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», — обозначил Алаудинов.

По словам генерала российской армии, в операции было задействовано большое количество иностранных наемников. В частности, он предположил, что участие могли принимать специалисты вооруженных сил западных стран. Ранее он сообщал, что на курском направлении фиксировали участие французов и поляков.

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Алаудинов заверил, что российские военные взяли обстановку в Курской области под контроль, уточнив, что большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта, и противник вряд ли продвинется дальше. "Блицкриг [президента Украины Владимира] Зеленского в принципе уже завершился", — отметил он.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Из российского региона эвакуировали 121 тысячу человек.

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      Елена Торубарова
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