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01:24, 13 августа 2024Бывший СССР

Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области. Он поручил подготовить план для разрешения ударов по России

Зеленский впервые признал операцию ВСУ в Курской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа, впервые признал проведение операции Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

Он прокомментировал заседание Ставки по ситуации на фронте.

Самое важное — был доклад [главнокомандующего ВСУ] Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Также Зеленский поручил профильным министерствам разработать стратегию возвращения оказавшихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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12 августа 2024

Зеленский дал поручение по ударам западным оружием по территории России

Также украинский лидер сообщил, что дал поручение Министерству обороны и дипломатам подготовить список необходимых действий Киева для получения разрешения на нанесение ударов по территории России дальнобойным оружием.

При этом официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон ведет приватные переговоры с Киевом по ударам дальнобойными баллистическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) по территории России.

Патель добавил, что, по мнению Вашингтона, Украина сама должна принимать решения о характере ведения боевых действий. Однако он подчеркнул, что текущая позиция американской стороны по вопросу дальнобойных вооружений не претерпела изменений.

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10 августа 2024

Путин отверг мирные переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах заявил, что главная задача российских военных — выдaвить украинские войска и сoвместно с пограничной службой oбеспечить надежное прикрытие гoсграницы.

Глава государства также выразил мнение, что Киев своими действиями стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Однако, указал он, после нападения ВСУ на российскую территорию и ее мирных жителей о переговорах по прекращению конфликта не может быть и речи.

О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?

Владимир Путинпрезидент России

Он также пообещал Киеву «достойный ответ» после атак на российские регионы.

Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты

Владимир Путинпрезидент России

Бои с ВСУ в приграничных районах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях с 9 августа действует режим контртеррористической операции (КТО). На данным момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области. Проведена массовая эвакуация.

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      Марина Совина
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