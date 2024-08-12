В Госдепе заявили о приватных переговорах с Украиной по ударам по России

В Госдепе заявили о приватных переговорах с Украиной по ударам ATACMS по России

США ведут приватные переговоры с Украиной по ударам дальнобойными баллистическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) по территории России. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель в ходе пресс-конференции, транслируемой в аккаунте ведомства на YouTube.

«Я не станут вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», — ответил представитель на вопрос о том, готовы ли Соединенные Штаты «развязать украинцам руки» для ударов дальнобойным оружием по России.

Патель также добавил, что, по мнению Вашингтона, Киев сам должен принимать решения о характере ведения боевых действий. Однако он подчеркнул, что текущая позиция американской стороны по вопросу дальнобойных вооружений не претерпела изменений.

3 июля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками. Таким образом он ответил на вопрос конгрессмена от Республиканской партии США Томаса Кина, отметившего, что Украине было разрешено наносить удары по территории России на фоне успешного продвижения российских войск в Харьковской области.