В Госдепе назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта

Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками. Такое условие назвал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает РБК.

«Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — заявил сотрудник Госдепа.

Таким образом О'Брайен ответил на вопрос конгрессмена от Республиканской партии США Томаса Кина, отметившего, что Украине было разрешено наносить удары по территории России на фоне успешного продвижения российских войск в Харьковской области. Республиканец задал О'Брайену вопрос о количестве военных баз России, которые Украина не может атаковать из-за максимальной разрешенной дальности ударов в 100 километров.

Ранее сообщалось, что США не разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по ключевым российским аэродромам из-за ограничения на дальность атак.