Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 3 июля 2024Мир

В Госдепе назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками. Такое условие назвал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает РБК.

«Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — заявил сотрудник Госдепа.

Таким образом О'Брайен ответил на вопрос конгрессмена от Республиканской партии США Томаса Кина, отметившего, что Украине было разрешено наносить удары по территории России на фоне успешного продвижения российских войск в Харьковской области. Республиканец задал О'Брайену вопрос о количестве военных баз России, которые Украина не может атаковать из-за максимальной разрешенной дальности ударов в 100 километров.

Ранее сообщалось, что США не разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по ключевым российским аэродромам из-за ограничения на дальность атак.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ему это не очень понравилось». Орбан рассказал о реакции Зеленского на его предложения по урегулированию конфликта

      В России захотели назвать пиво в честь автомобиля

      Экс-директор российской стройфирмы получил пять лет колонии за обман дольщиков

      Украина пыталась ударить дронами по Московской, Белгородской и Брянской областям

      В Госдепе назвали условие увеличения дальности украинских ударов по России

      Сбившего четырех российских детей водителя грузовика взяли под стражу

      В Новороссийские перекроют пляжи и набережные после попытки атаки беспилотных катеров

      Пленный заявил о попытке украинского военного расстрелять в спину двух сослуживцев

      В Госдуме ответили на попытки нанести удары по территории России оружием США

      Уехавшего в Армению липецкого предпринимателя объявили в международный розыск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше