Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 21 июня 2024Мир

В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России

WP: разрешение США на удары Украины по России не затрагивает ключевые аэродромы

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

США не разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по ключевым российским аэродромам, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

«Новая политика США, которая позволяет Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории РФ, (...) по-прежнему ограничивает дальность ударов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, украинские войска не смогут наносить удары по ключевым аэродромам в России, которые используются самолетами, сбрасывающими планирующие бомбы. При этом, добавляет WP, сейчас эти бомбы представляют большую угрозу для военных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Херш заявил о возможной замене кандидатуры Байдена на выборах в США

      В Британии сообщили о нежелании Скрипалей участвовать в расследовании отравления

      Экс-разведчик США указал на последствия решения Путина

      На Украине установили рекорд по попытке одновременного бегства от мобилизации

      На Украине заявили о превращении Украины в полицейское государство

      У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink родился новый ребенок

      Британским уклонистам пригрозили наказаниями за отказ от службы

      В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России

      Хуситы показали свой первый беспилотный катер

      Жена Канье Уэста появилась на публике в оголяющем грудь наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше