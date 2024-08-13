Полковник оценил ресурсы ВСУ для продолжения боев в Курской области

Полковник Матвийчук: силы ВСУ для боев в Курской области заканчиваются

Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для продолжения наступления в Курской области исчерпаны, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил возможности Киева для дальнейших боев в российском приграничном регионе.

«По тем данным, которыми я сегодня располагаю, Украина исчерпала возможность наращивать свои усилия. Наши подошедшие резервы полностью контролируют тыловую оперативную зону подвоза боеприпасов, продуктов, горюче-смазочных материалов (ГСМ), уничтожают эшелоны, которые выдвигаются для усиления ВСУ. ВСУ ведут сегодня не наступательные действия, а рейдовые — разрушают инфраструктуру, устраивают убой скота, полностью нарушают все коммуникации», — считает он.

Я полагаю, это в ближайшее время закончится ввиду того, что силы Украины таят баснословно. (...) Я полагаю, что в ближайшее время мы освободим свои территории Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Украина с 6 августа ведет бои на территории Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, ВСУ заняли 28 населенных пунктов.

По его словам, глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Из приграничных территорий эвакуировали 121 тысячу человек, власти планируют вывезти еще 180 тысяч, судьба двух тысяч жителей неизвестна.