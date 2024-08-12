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17:14, 12 августа 2024Россия

Власти Курской области отчитались о ситуации в приграничных селах

Врио губернатора Смирнов: села в приграничье Курской области заняли военные

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Населенные пункты и районные центры, которые находятся в приграничных районах Курской области, опустели, их заняли военнослужащие. Об этом отчитался временно исполняющий обязанности губернатора (врио) региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом РФ, передает ТАСС.

По информации властей Курской области, к настоящему моменту нет информации о судьбе двух тысяч человек, проживающих в 28 подконтрольных Вооруженным силам Украины селах.

Смирнов отметил, что в Курскую область продолжают прибывать дополнительные силы и средства. Власти продолжают активно работать над стабилизацией ситуации, подчеркнул врио главы.

До этого он рассказал, что из приграничных населенных пунктов Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.

Президент России в ходе совещания допустил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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