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08:51, 13 августа 2024Россия

Стоящие на коленях бойцы ВСУ обратились к российским солдатам и попали на видео

В Курской области стоящие на коленях пленные бойцы ВСУ попали на видео

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Зашедших на территорию Курской области украинских солдат взяли в плен. Видео с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах трое стоящих на коленях бойцов ВСУ по команде обращаются к личному составу пленившего их российского подразделения. «Спасибо, что гарно дали нам [прикурить]», — хором говорят они.

По данным канала, попытку прорыва ВСУ вглубь российской территории на этом участке пресекли российские бойцы-черноморцы. Наступавший противник был разгромлен, отметили там.

Ранее Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» украинской радиолокационной станции в Курской области. На снятом ролике видно как путь беспилотника до цели, так и момент ее поражения.

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      Алан Босиков
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