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15:03, 12 августа 2024Россия

Украинские войска развернули РЛС в Курской области и поплатились за это на видео

Российский беспилотник уничтожил украинскую РЛС в Курской области

Российский беспилотник «Ланцет» поразил радиолокационную станцию (РЛС), развернутую украинскими войсками в Курской области, и попал на видео. Кадры уничтожения РЛС предоставило в редакцию «Ленты.ру» Минобороны.

Ролик состоит из фрагментов двух видеозаписей. Первая была снята камерой самого «Ланцета», вторая — предположительно, разведывательным дроном-корректировщиком. На видео зафиксирован точный прилет по цели.

РЛС была обнаружена в одном из приграничных лесных массивов. Точное место ее расположения не приводится.

Ранее российское военное ведомство показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области. Боевая машина также была поражена «Ланцетом».

6 августа армия России вступила в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов пообещал разгромить противника. 12 августа президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной. Глава государства также пообещал дать оценку происходящему в приграничье.

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      Алан Босиков
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