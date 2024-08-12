Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 12 августа 2024Россия

Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

На кадрах объективного контроля видна движущаяся по дороге боевая машина, которая оставляет за собой хвост из пыли. В один момент танк подъехал к лесополосе, после чего его поразил барражирующий боеприпас «Ланцет». Ведущий видеосъемку дрон снял момент взрыва танка противника.

Материалы по теме:
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?
10 августа 2024

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь Курской области. Попытки продвижения были пресечены в районе поселка Каучук.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      Банки сократили выдачу валютных кредитов из-за нехватки юаней

      Путин собрал совещание по ситуации в Курской области

      В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

      В Белоруссии начался сбор сил теробороны в приграничном с Польшей и Литвой регионе

      В России украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ

      В России заочно арестовали переехавшего в Турцию политолога-иноагента

      Внешний вид Кэти Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста»

      Премьер Грузии назвал президента марионеткой оппозиции

      Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше