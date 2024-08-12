Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

На кадрах объективного контроля видна движущаяся по дороге боевая машина, которая оставляет за собой хвост из пыли. В один момент танк подъехал к лесополосе, после чего его поразил барражирующий боеприпас «Ланцет». Ведущий видеосъемку дрон снял момент взрыва танка противника.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

12 августа Минобороны России сообщило о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь Курской области. Попытки продвижения были пресечены в районе поселка Каучук.