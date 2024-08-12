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14:10, 12 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о попытке прорыва бронетехники ВСУ вглубь России

Около поселка Каучук пресечены попытки прорыва бронетехники ВСУ вглубь России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В районе поселка Каучук в Курской области была попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронетехнике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории», — пояснили в пресс-службе министерства.

Помимо того, за сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили семь атак штурмовых групп противника около Мартыновки, Борки и Коренево, добавили в оборонном ведомстве.

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С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Соответствующие меры были приняты из-за вторжения ВСУ в Курскую область, где до сих пор продолжаются бои.

11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района Курской области. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское.

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      Никита Абрамов
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