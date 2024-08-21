Перинчек: провал ВСУ в Курске приведет к открытию фронтов внутри самой Украины

Ожидаемый провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к открытию новых фронтов внутри самой Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

По его словам, атака украинской армии на российский регион представляет из себя тщетную попытку втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт и усилить позиции Киева перед переговорами. Он охарактеризовал действия ВСУ под Курском словами «паника» и «спешка».

«Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины. Успеха не будет», — сообщил Перинчек.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку решением об атаке на Курскую область. По его словам, Зеленский рассчитывал, что вторжение ВСУ в Курск можно будет использовать в качестве повода для снижения мобилизационного возраста в стране.