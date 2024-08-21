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04:57, 21 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили об ошибке Зеленского из-за атаки на Курск

Депутат Рады Дубинский: Зеленский загнал себя в ловушку атакой ВСУ на Курск

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Владимир Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку решением об атаке на Курскую область. Об этом находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский рассчитывал, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область можно будет использовать в качестве повода для снижения мобилизационного возраста в стране. Однако он совершил ошибку, так как его расчет не сработал.

«Владимир Александрович [Зеленский] сам оказался в заложниках "оперативного замысла": снижать мобилизационный возраст надо, но обосновывать придется своей некомпетентностью», — написал Дубинский. Он также подчеркнул, что вариантов для маневра у Зеленского становится все меньше, а рисков от «необдуманных решений» — все больше.

Ранее журналисты издания Responsible Statecraft (RS) рассказали о негативном для Украины последствии атаки на Курскую область. По их словам, Владимир Зеленский из-за этого нападения рискует остаться без поставок американского дальнобойного оружия.

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      Артём Верейкин
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