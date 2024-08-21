«Никаких переговоров до разгрома». Медведев заявил, что до атаки под Курском Россия могла попасть в переговорный капкан

Медведев заявил, что РФ могла угодить в переговорный капкан

До недавнего времени существовала теоретическая опасность того, что Россия попадет в «переговорный капкан» по конфликту на Украине, посчитал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Но после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, по его мнению, все встало на свои места.

Капканом Медведев назвал «ненужные переговоры о мире»

По мнению зампреда Совбеза, переговорным капканом стали бы «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму», у которых были бы неясные перспективы и последствия.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Однако вторжение ВСУ на российскую территорию расставило все на свои места, и «досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена», высказался Медведев.

Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага! Дмитрий Медведев зампредседателя Совета безопасности РФ

Он также предсказал после этого рост «бессмысленных трат, подбитой военной техники и гробов». «И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов — своих англосаксонских хозяев», — подытожил Медведев.

В МИД России заявили о паузе в переговорах после вторжения

На фоне вылазки ВСУ в Курскую область о переговорах с Киевом не может быть и речи, говорил ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. «В такой обстановке не может идти речи о каких-либо переговорах с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования», — подчеркивал он.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также посчитал, что атакой на Курскую область Киев поставил на паузу тему мирных переговоров с российской стороной.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При этом помощник президента России Юрий Ушаков указал, что мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, перечисленные главой государства, не аннулированы. Но на данном этапе, с учетом действий ВСУ в Курской области, вести переговоры с Киевом Москва не планирует. По словам Ушакова, пока неизвестно, сколько продлится пауза в переговорах с украинской стороной. В частности, это зависит от ситуации на поле боя.

В США заявляли, что атака ВСУ сорвала тайные переговоры РФ и Украины

Ранее газета The Washington Post выяснила, что атака ВСУ на Курскую область якобы сорвала тайные переговоры России и Украины, которые стороны собирались провести в Катаре в августе. По данным издания, на них намеревались достигнуть соглашения о прекращении ударов по объектам энергетики. При этом российская и украинская делегации собирались общаться не напрямую, а через катарских посредников.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на это, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего», добавив, что никаких прямых или непрямых переговоров между Москвой и Киевом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется.