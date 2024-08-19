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12:39, 19 августа 2024Бывший СССР

В России раскрыли статус мирных предложений по Украине

Ушаков: мирные предложения России по Украине не аннулированы

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, озвученные президентом России Владимиром Путиным, не аннулированы. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова приводит издание Life.

При этом он отметил, что на данном этапе, с учетом действий Вооруженных сил Украины в Курской области, вести переговоры с Киевом Москва не планирует. По словам Ушакова, пока неизвестно, сколько продлится пауза в переговорах с украинской стороной. В частности, это зависит от ситуации на поле боя.

«Нет, они не аннулированы. Но на данный момент совершенно было бы некстати вступать в какой-то переговорный процесс», — сказал помощник президента.

Ранее к переговорам Москву и Киев призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, сейчас на Украине остались «несколько оголтелых нациков», которые «уже не в тренде».

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      Александр Курбатов
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